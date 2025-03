Ziegenrätsel

Timing ist bei Comedy essenziell. Diese Weisheit bezieht sich eigentlich nicht auf das Veröffentlichungsdatum einer Serie, aber Seth Rogens „The Studio“ hätte kaum zu einem besseren Zeitpunkt erscheinen können. Nicht, weil die Welt jetzt so dringend eine Hollywood-Satire gebraucht hätte. Aber vergangene Woche ist bei AppleTV+ die großartige Serie „Severance“ ins Staffelfinale gegangen – und nach dieser nervenaufreibenden letzten Folge ist unbedingt etwas Humor nötig.

„Severance“ erforscht auf kluge Art und Weise unsere Beziehung zu Arbeit und Kapitalismus, zu Trauer und Identität. Viele Fragen wurden beantwortet (etwa, warum es in der Serie Ziegen im Großraumbüro gibt), anderes blieb offen. Regisseur Ben Stiller hat angekündigt, dass Fans nicht mehr so lange auf eine Fortsetzung warten werden müssen, wie nach Staffel 1. Hoffentlich hält er sich an diese Timing-Angabe.