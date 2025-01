Neue Staffel „Severance“: Die Büroziegen sind zurück

Nie mehr nach Feierabend an die Arbeit denken müssen – das klingt nicht nur zu schön, um wahr zu sein, sondern bietet auch Stoff für eine der spannendsten und ungewöhnlichsten Mystery-Serien der vergangenen Jahre. In „Severance“ (AppleTV+) kann man das berufliche vom privaten Hirn mittels chirurgischem Eingriff trennen lassen. So muss man am Wochenende nie wieder einen Gedanken an den Job verschwenden – und sich im Berufsalltag nicht mit privatem Ballast herumschlagen. Klingt praktisch. Doch was, wenn das Büro-Bewusstsein dem draußen lebenden Anteil etwas mitteilen möchte? Etwa, dass beim Konzern Lumon Industries nicht alles mit rechten Dingen zugeht?