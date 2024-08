Sträflich vernachlässigt wird im TV-Programm auch heuer wieder ein hoher Feiertag. Am 8. August, ist Weltkatzentag. Ok, die Sheba-Katze wird wieder Feuchtfutter auf edlem Porzellan bekommen und vielleicht taucht sogar der Kater aus der Bad-und-Fliesenwerbung auf. Aber sonst? Keinerlei Katzenhaar-Spuren von ORF1 bis RTL2. Und das, wo sich in der US-Politik gerade zeigt, welche Macht Katzen haben. Denn dort könnten sie heuer womöglich wahlentscheidend sein. Der Vize von Donald Trump hatte sich ja unvorsichtigerweise abschätzig über Frauen, die mit Katzen leben, geäußert. Daraufhin hat sich im Internet eine ganze Armee von Katzen, die mit Frauen leben, formiert, die nun Kamala Harris unterstützt.

„Yes, we cat“, heißt es da, in Anspielung auf Barack Obama einst. Vielleicht ist dann nächstes Jahr am 8. August ein ganz anderes TV-Programm. Zumindest in den USA.