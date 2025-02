Yeehah in der Prärie

Im Schönbrunner Zoo will man ja davon abrücken, dass Tiere Namen bekommen. Da ist es erfrischend, wenn in „Universum“ eine Tierdoku biologisch-politisch unkorrekt daherkommt. „Präriehunde – Wild ist der Westen“ hieß ein filmisches Porträt der Nager am Dienstag und der Titel erschien schon in kesser Saloonschrift. Der Erzähler stellte dem Publikum Präriehund John vor, der in einen Showdown mit Präriehund Charles geriet. Man hätte sie auch gleich Charles „Narbenbuckel“ Mackenzie und John „Ladehemmung“ Jackson nennen können. Denn rasch entstand vor dem inneren Auge eine Art Nager-Western, in dem Charles nun mal den smarteren Cowboyhut und den flinkeren Colt hatte. Dazu passte auch die Banjo-Untermalung, die sich in jede Situation stimmig einpasste. Auch als Jill „die Gnadenlose“ Mackenzie ihre Rivalin, Karoline „Scharfzahn“ Jackson, einfach mal lebendig begraben hat.