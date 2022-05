Wurstologie

„Welche Würstel wurden in Zell am See – als Jause für einen Männerchor – erfunden?“, fragte Armin Assinger am Montag. Berner, Frankfurter, Debrecziner oder Münchner Weißwurst?

Nun ist bekannt, dass Frankfurter in Wien Frankfurter heißen und in Frankfurt Wiener. Das half der „Millionenshow“-Kandidatin aber nicht weiter. Sie habe keinen Telefonjoker, der sich explizit mit Wurscht gut auskennen würde.

Merke: Ein Wurstologe sollte stets im Team sein. Ein solcher hätte vielleicht den Zeller Koch Erich Berner sen. gekannt.

Einen vermeintlichen Koch spielt Michael Ostrowski im neuen Kinofilm „Der Onkel – The Hawk“, den er am Dienstag bei „Willkommen Österreich“ gemeinsam mit Anke Engelke vorstellte. Er nistet sich in seiner Rolle als Schlawiner Mike Bittini in einer Familie ein und lädt zum Essen.

Es gibt nur Sacherwürstel, was das Misstrauen des Nachbarn (Simon Schwarz) nährt.

Bittini (Ostrowski) daraufhin, gespielt befremdet: „Das Sacherwürstel ist das Maß aller Dinge.“