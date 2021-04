Die Birken blühen, und während andere rote Augen und Heuschnupfen haben, hat Frau P. ein anderes Problem, das sie dem ORF mitteilte. Sie kann nicht, so schrieb sie an die Konsumentenredaktion, auf ihrer Terrasse frühstücken, denn der Nachbar hat an der Grundstücksgrenze Birken stehen, und die „Würstel“ dieser Birken „platzen“. Die Marmelade schmeckt nicht mehr.

Damit nicht genug, „scheren“ die Sträucher vom Nachbarn an ihrer Hauswand. Sie „scheren“ sehr laut.

Die sogenannten Würstel sind die Fruchtstände der Birke, man kann auch Kätzchen zu ihnen sagen, und selbstverständlich hat der Nachbar dafür zu sorgen, dass sie auf seinem Grundstück und nicht nebenan „platzen“, Eine Unterlassungsklage ist zwar möglich, Anwälte geben ihr durchaus Erfolgschancen, allerdings wird empfohlen, mit Heidelbeeren zurückzuknallen.