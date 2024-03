Wo ist der Fisch?

Kaum eine Story über das Fernsehen hat zuletzt in meinem Bekanntenkreis so ein Echo hervorgerufen. Und nicht nur, weil der Name des Fisches sich so erstaunlich quer zum gestrigen Frauentag gelegt hat wie eine Gräte in der Kehle.

Es wird ja inzwischen wenig über das Fernsehen gesprochen. Wenn, dann über Politikerauftritte, aber da sprechen alle von ihrer eigenen politischen Haltung und nicht über den Auftritt selbst.

Der auf dem TV-Altar geopferte Frauennerfling hat etwas geschafft, was einst Thomas Gottschalk und Co. konnten: Er hat die Nation zusammengebracht. Er brutzelte am sprichwörtlichen TV-„Lagerfeuer“, an dem sich die Menschen einst emotional gewärmt haben. Mahlzeit!