Wieder kein Vlch

(Da hat jemand den Nagel auf den Kopf gebrochen, mit diesen Worten hat der Bundeskanzler auf Puls 4 bei „Milborn“ großes Lob ausgesprochen. Vermutlich war jener Mann gemeint, der Fische mit Köpfen macht ...)

Bei Fußballspielen muss man ORF schauen, weil man wissen will, welche Mannschaft am häufigsten aufs Spielfeld spuckt. Österreich wurde Gruppensieger in der Nations League mit einem Respektabstand von 43 ... Einheiten.

Warum aber schaut man bei Damenskirennen zu? Um zu staunen, dass die ORF-Kommentatoren den Namen der Slowakin Vlhova noch immer nicht aussprechen können. Vlhova = Vlchova. Aber das schaffen s’ nicht. Sie sagen Vlva, und man muss froh sein, wenn ein Vl ins Ziel kommt.

Im übrigen, die Information ist „Olafs Klub“ im WDR-Fernsehen zu verdanken, haben US-Forscher rausgefunden.

Sind dann aber wieder reingegangen .