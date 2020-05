Im ORF gibt es immer wieder Wetterphänomene, die faszinieren. So hieß es bei einer Moderatorin im Frühstücksfernsehen: „In Heiligenblut ist es schon sehr warm: 1 Grad. .. Am kühlsten ist es in Klagenfurt: 8 Grad ... In Mönichkirchen hat das warme Wetter den Schnee dahinschmelzen lassen, und es hat jetzt nur mehr 14 Grad ...“

Im übrigen wird es angeblich nicht mehr so warm WIE IN DEN NÄCHSTEN TAGEN.

Das bisher letzte Phänomen trat kürzlich nach einer „Zeit im Bild“ auf, als die Wettermoderatorin, die sich immer sehr freut, wenn es heiß ist, ausrief:

„Bis zu 26 Grad haben wir zusammengebracht!“

WIR. Und bestimmt werden wir nach der Krise noch viel mehr zusammenbringen.

30 Grad, 40 Grad ...

So kriegen wir das alles hin. Alles hin.