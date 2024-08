Wenn eh nix passiert ist

Jetzt weiß man nicht: Haben die „Rosenheim Cops“ davon profitiert, dass vor ihnen am Donnerstag eine „ZiB Spezial“ zum vereitelten Anschlag auf die Taylor-Swift-Konzerte gelaufen ist, oder hat die ZiB die Quoten von jenen eingeheimst, die „Rosenheim Cops“ schauen wollten. Insgesamt kann man sagen, dass mit 690.000 Zuschauern das Interesse nicht gerade überbordend war. Gut, es ist Urlaubszeit und der Durchschnittsnachrichtenkonsument winkt ja heute sowieso schon ab, wenn nicht wirklich was passiert ist. In der ZiB2 war dann der Bundeskanzler zu Gast und sagte Bundeskanzler-Sachen. Interessant wurde es danach, als ein Terrorismus-Experte erklärte, dass sich die IS-Anschläge seit 2022 vervierfacht hätten. In einem unbeachteten Nebensatz sagte er, das wäre „nahezu unberichtet“ geblieben.