(Weil, und zwar nicht nur im ORF, wieder von der möglichen „Zwangsverlängerung“ der Zivildiener die Rede ist: Leser KommR. Johann S. möchte auch dabei sein. Er ist allerdings kein Zivildiener. Aber gern würde er auf 195 cm verlängert werden, dann wäre sein derzeitiges Gewicht endlich das Idealgewicht.)

Zu etwas Traurigem: Andreas Gabalier hatte am Wochenende beim Weihnachtssingen ein fesches rot-weiß-rotes Stecktuch. Jetzt kann er darauf nichts sagen – wie würde er reagieren? Im WDR-Fernsehen wurde besprochen, dass die Leute Komplimente über ihre Kleidung kaum aushalten. „Das sieht gut aus, was Sie da anhaben“ wird in der Regel kommentiert mit: 1.) „Ach wirklich?“ oder 2.) „War aber billig!“ oder 3.) „Das hab ich schon ganz lange.“ Die logische Antwort gibt selten jemand, es ist jenes Wort, das am schwierigsten auszusprechen ist. (Ist es danke?)