Von hinten

Als der ORF Uhren zeigte, teure Uhren, die mehr als 200.000 Euro kosten, fragte der Reporter den Juwelier, wer denn die Käufer sind: „Es sind Menschen, die mit Sicherheit meistens viel gearbeitet haben. Dadurch vielleicht mehr als der Durchschnitt Geld verdient haben und sich über die Qualität Freude kaufen.“

So ist das. Ergänzend möchte man aus Fabrice Humberts Roman „Der Ursprung der Gewalt“ zitieren, wenn eine Änderungsschneiderin zu ihrem 17-jährigen Sohn sagt: „Du willst in der Gesellschaft aufsteigen, mein Junge. Das ist in Ordnung. So habe ich euch erzogen. Aber vergiss eines nie: Ehrgeizige Menschen, die in kürzester Zeit und ohne Skrupel aufsteigen, sind wie Affen, die auf Bäume klettern. Das Einzige, was man von ihnen sieht, ist ihr Hintern, weshalb sie sich schnell zum Gespött machen ...“

Das sind also gar nicht immer die Gesichter.