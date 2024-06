Von Engeln gemaßregelt

Jetzt heißt es, schnell sein. Also falls man noch was von Sarina, Engelmedium, braucht. Denn mit Ende des Jahres ist Schluss mit dieser Beratung auf AstroTV. Dann ist nämlich mit AstroTV Schluss. Im Sender-Kosmos ist der Esoterik-Kanal schon ein ganz besonderer Stern. Da werden alle Regeln des Publikumsfernsehens außer Kraft gesetzt. Wenn Sarina, Engelmedium, ihre Sitzung hat, gibt es anonyme Anrufer, die nur sie hört. So wie die Engel, die hört auch nur sie. Da kann man sich vor dem Bildschirm schon mal ausgeschlossen fühlen, aber man ist gleichzeitig auch erleichtert, dass man nicht von Sarina gemaßregelt wird, weil man seine Stille-Post-Frage nicht engelgenehm formuliert hat.

Als besonderes Service konnte man zuletzt eine „Energiebluse“ kaufen. Funktionskleidung der anderen Art. Die ist als „Kraftbringer“ so wirksam, die muss man nicht mal anziehen, sagte Sarina. Gut, weil schön war sie eh nicht.