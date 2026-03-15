Voll retro am Wiener "Tatort"

Im ORF-Programm ist eine ziemliche Retro-Welle im Gange. Am Freitag und Samstag kommt „Braunschlag 1986“. Der Zweiteiler ist nicht nur eine Fortsetzung der Kultserie, sondern führt auch noch auf skurrile und charmante Weise in die sonderbare Welt der 1980er-Jahre zurück. Als wäre das noch nicht genug, naht mit lauten Pfoten bereits das Revival von „Kommissar Rex“ ab 13. April.

Und es werden Wien-„Tatorte“ der letzten 27 Jahre gezeigt, um das Ausklingen der Ära Adele Neuhauser/Harald Krassnitzer zu feiern. Am Samstag lief „Die Kunst des Krieges“ (2016), manche Zitate daraus machen jetzt schon wehmütig.

Wenn Eisner (Krassnitzer) etwa sagt: „Jetzt hast Du das Auto von einem Zuhälter, jetzt willst doch nicht noch den Hund von 'nem Zuhälter!“

Und wenn der Ungustl der Folge (Michael Fuith) sagt: „Na Bibi, wie geht's mit'm Saufen?“

Bibi (Neuhauser): „Wenn ich Leute wie Dich seh', möcht' ich gleich wieder anfangen!“