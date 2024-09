Visionen des Grants

Warum muss das so sein? Klar, mit Medienbashing sammelt man ohne jegliche intellektuelle Eigenleistung Wählerstimmen. Aber wer nicht nur zerstören, sondern eine Vision entwerfen will, tut dies auf vielen Ebenen. Eine davon ist der Habitus, das körperlich Vermittelte. Wenn es nach dem geht, ist eindeutig: Selbst wenn in diesem Land dank der Wahl künftig Milch und Honig fließen werden, werden wir dennoch grantig sein. Was eigentlich betrüblich ist.