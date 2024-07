Viertelfinalverhinderer

50 Prozent Marktanteil hatte die zweite Hälfte des Fußballmatches Österreich gegen die Türkei am Dienstagabend. Das ist schön für ServusTV. Aber es war natürlich hochriskant. Denn man weiß ja: Es gibt diese Leute, wenn die ein Match anschauen, dann verliert das Team, zu dem sie halten. Natürlich: Je mehr Zuseher insgesamt, desto höher die Chance, dass viele Unglücksbringer zuschauen. Die meisten von ihnen sind sich ihres Fluchs bewusst. Und bleiben eh brav besser in ihrem Kammerl und lesen ein Buch. Oder setzen sich auf die Terrasse und schauen 90 Minuten allein in ein Windlicht hinein.

Wenn das am Dienstag mehr dieser Menschen gemacht hätten, ja, dann hätte es Grund zum Jubeln gegeben. Aber nein, mussten sich ja alle vor den Fernseher setzen. Und den Triumph in der 90. Minute verhindern! Das muss bei der WM in zwei Jahren besser gehen. Mehr Disziplin bitte!