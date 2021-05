Im „Kölner Treff“, einer Talkshow des WDR, war Conchita zu Gast, und er sagte viel Kluges über mehr Lebensvielfalt. Das klang nicht nach Bedrohung, wie manche befürchten, sondern nach Erstaunen, warum einigen so wichtig ist, wie man liebt und sich kleidet, und dabei vergessen sie ganz, worauf es einzig und allein ankommt: ein guter Mensch zu sein.

Weniger wichtig, aber interessant war so nebenbei, wie Conchita das Englische in sein Reden einbaut, it sounds vielleicht cheesy, doch: „Warum ist das so triggering, wenn ein Mann Damenunterwäsche trägt? I’m sorry to say, ich will nicht disrespectful sein, aber wenn dich meine happiness so triggert, dass wer in Weißglut explodiert, dann denke ich: Ich hab die doch alle im kleinen Finger.“

Neidlos muss man anerkennen: Wer hat, der hat. Who has, the has.