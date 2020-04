Viel Kraft

In der „Zeit im Bild“ und nicht nur dort werden Menschen, die an schönen Tagen kurz „draußen“ sind, gefragt, was sie heute vorhaben, und dann sagen diejenigen, die auf einem Bankerl sitzen, dass sie heute auf einem Bankerl sitzen, und so vergeht die Zeit.

Aber da war auch ein kleiner Bub, vielleicht sieben Jahre alt. Ein lieber, schmächtiger Bub mit Brille, der sicher in der Schule nicht zu den Raufern gehört. Ganz ernst hat er gesagt: „Ich hab soooo viele Kräfte, dass ich sie irgendwie rrrausbringen muss. Deswegen gehen wir mit dem Roller in den Prater oder irgendwohin.“

Das hat er durch seinen Mundschutz gesagt, auf dem rote Blümchen gedruckt sind, und bei diesem Blick in die Zukunft ging das Herz auf. Vielleicht schafft er es ja auch noch als erwachsener Bub, seine Kräfte mit Blümchen in Verbindung zu bringen. Könnte wunderbar werden.