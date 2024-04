Verstört im Baumarkt

Montagabend war auf ORFIII Science Fiction im Programm. In einer Dokumentation kaufte jemand in einem Baumarkt ein und wurde dort beraten. So von einem richtigen Menschen. Dieser mythische Moment, von dem der eine oder andere schon erzählt hat, dass jemand wieder anderer berichtet hat, dass es einem Freund angeblich passiert sei – einfach so eingefangen im Hauptabend.

Die Doku eröffnete den Themenkomplex „Baumarkt“. Bösartig, wer da nur an ein lukratives Werbeumfeld denkt. Gut, gerade Werbespots von Baumärkten haben mittlerweile durchaus Kultpotenzial. „Hornbach“ schaltet derzeit einen trefflich verstörenden Clip, in der sich ein Heimwerker aus einer schleimigen Verpuppung schält. Ob er so nachhaltig weiterwirkt wie der vom Konkurrenten einst in Versailles? Es soll ja immer noch Menschen geben, die „Obi“ nur auf dem I betonen und zu jeder Hecke „Büsch“ sagen.