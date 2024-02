Ungehörte Mahnung

Es ist schon wieder zweieinhalb Jahre her, als Matthias Strolz bei „Im Zentrum“ sagte: „Elli, es ist vorbei.“ Es war an Elisabeth Köstinger – damals noch Ministerin – gerichtet, kurz nachdem Sebastian Kurz als Kanzler zurückgetreten ist. Mittlerweile ist Köstinger Ex-Politikerin, aber nach dem erstinstanzlichen Urteil im Falschaussageprozess verteidigte sie ihren Vertrauten erneut in dem ORF-Talk. Ob der Richter „politisch entschieden hat, sei einmal dahingestellt“, sagte sie, aber sie glaube, „er war wirklich sehr bemüht, einen Grund zu finden, um zu verurteilen.“

In der juristisch geprägten Diskussion, die wenig emotional verlief, stach ansonsten nur eine Aussage von Ex-Richtervereinigungspräsidentin Sabine Matejka hervor. Sie riet dazu, mit dem Vorwurf der politischen Motivation lieber sparsam umzugehen. – Eine Mahnung, die in Vorwahl- und U-Ausschusszeiten wohl eher ungehört verhallen wird.