Ungefähr jetzt

Das Neue Jahr beginnt um 0.00 Uhr. Oder zumindest so ungefähr. Denn es ist, wie vieles, auch der pünktliche Rutsch kompliziert. Einst hat man diesen einfach ans Fernsehen oder Radio geknüpft: Wenn „Dinner for One“ mal wieder vorbei ist oder die letzten Schlager überstanden sind, wird dort hilfreich gemeinsam heruntergezählt. Vor allem: synchron heruntergezählt, denn das Fernsehen und das Radio sind in allen Haushalten gleichzeitig.

Nun aber sucht man in der Wohnung gegen 23.55 schon ein bisschen alarmiert ein Empfangsgerät, das nicht am Internet hängt, merkt, dass man keines mehr hat – und loggt sich rasch in irgendeinen Livestream ein. Die aber laufen alles andere als synchron – sie buffern und spielen Werbung, bevor das Programm startet. So hört man dann aus den Fenstern fröhliches Runterzählen, das alles andere als gleichzeitig ist. Und stößt halt einfach um 0.02 Uhr an.