Überraschter Silbereisen

Fernsehen lebt von Überraschungen. Nicht unbedingt solchen, wie jüngst bei „Let’s Dance“ auf RTL. Profitänzer Valentin Lusin fragte seine Tanzpartnerin Ann-Kathrin Bendixen: „Es gibt das Wiener Würstchen, es gibt das Wiener Schnitzel und es gibt den Wiener ...“ – den „Walzer“ musste er selbst anstückeln. Das wäre beim heimischen „Dancing Stars“ wohl nicht passiert.

Was auch eher selten passiert: Dass eine Talkshow zur Überraschungsshow für einen Talkgast umfunktioniert wird. So geschehen beim MDR-Talk „Riverboat“, den Allesmoderatorin Barbara Schöneberger einfach kaperte, um daraus „Die große Schlagerüberraschung für Florian Silbereisen“ (ARD/ORF) zu machen. Silbereisen dachte eigentlich, dass er DJ Ötzi überraschen soll, war dann aber selbst zu Gast in einer Show zu seinem 20. „Feste“-Jubiläum. Silbereisen schien in den ersten Minuten fast etwas überfordert mit der Situation.

Wer hätte gedacht, dass man das einmal erlebt.