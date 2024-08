Sommer ist bei mir sehr stark mit den Brettern alter Bootshäuser und Badestege an österreichischen Seen assoziiert, die unter Sonneneinstrahlung mit der Zeit einen ganz spezifischen Geruch annehmen. Und mit Tiroler Nussöl, jener Substanz, die unsere Vorfahren dazu benutzen, ihre Haut vor Sonneneinstrahlung zu schützen – ebenfalls mit sehr typischem Geruch.

Das televisionäre Äquivalent davon sind See-Filme mit Gunter Philipp, Peter Alexander und später jene aus dem Lisa-Film-Kosmos mit Gottschalk, Helmut Fischer und anderen. Was ich bisher nicht kannte, war „Tyrolean Riviera“: Der Kurzfilm, den die Aristokratin und Designerinnentochter Tatiana von Fürstenberg 2010 in Strobl am Wolfgangsee (nicht in Tirol) drehte, ist im Internet zu finden und gibt ein schräges Zeugnis einer Zeit ab, als Jetsetter auf Sommerfrische noch keinen Insta-Content produzierten. Anschauen!