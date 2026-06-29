Sich fürs Lesen anstatt für Fußball zu interessieren, war dieses Wochenende eindeutig von Vorteil. Denn während man für die WM zwecks Zeitverschiebung mitten in der Nacht aufstehen musste, konnte man den Bachmannpreis bequem zum Brunch einschalten. Und nicht nur schönen Texte lauschen oder die Ansammlung an Getränken auf den Tischen der Jury bestaunen. Nein, es gab auch ganz praktische Infos.

Moderatorin Cécile Schortmann berichtete, was sie und ihre Kollegen aus Deutschland festgestellt hätten: dass die Menschen in Klagenfurt „total freundlich, nett und gastfreundlich“ sind. Falls Sie also überlegen, nach Kärnten zu fahren: Ist gar nicht so wild dort. Sagen sogar die Deutschen.

Und für den Umgang mit der Hitze gab es hilfreichen Input von Juror Philipp Tingler: „Mit einem Föhn auf Stufe eiskalt“ seine „Erscheinung wieder runterkühlen“. Das hätte man beim Fußball nie erfahren!