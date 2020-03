Straßenbahnen

Der Sender W24 bringt Rundgänge im Tiergarten Schönbrunn. Nichts gegen Giraffe und Waldrapp. Aber gerade jetzt braucht es einen Kitzel, und deshalb sollten nachts wieder die Straßenbahnfahrten ins Programm genommen werden. Man erinnert sich gern.

Die Fahrt mit der Linie 1 war interessant, weil die Straßenbahn von einem gelben Bus überholt wurde. Der 71er war aufregender, denn ein Mann mit gelber Gießkanne stieg aus. Linie N war ein Thriller: Zwei Tauben hatten in allerletzter Sekunde die Schienen verlassen. Höhepunkt war der 58er. Man sah von der Fahrerkabine aus einen Lieferwagen einbiegen, er trug die Aufschrift LUST. Unwillkürlich dachte man an den roten Kühlschrank, vor dem sich auf ATV am 12 . Oktober 2010 um vier Uhr früh eine Nackte gerekelt hatte. Allerdings war auf dem Wagen beim Wort LUST ein Croissant abgebildet. Danke, das nicht. Zu fett.