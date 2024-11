Stern gerissen

Die Astro-Show „Blick in die Sterne“ stand von Beginn an unter einem schlechten Stern. Nach Sendung eins hagelte es Kritik aus der Wissenschaft und die zweite Ausgabe verschwand still und heimlich aus dem ORF-Programm. Nun scheint fix, dass es keine Zukunft für das Format gibt, denn die Moderatorin der Show, Sasa Schwarzjirg, macht an ähnlichem Sendeplatz eine neue Promi-Talkshow, die ohne Horoskope auskommt (ab 23.11., 13.20 Uhr).

Nun fragt man sich, wie es zu so einem raschen Aus kommen kann, wo doch eine Gerda Rogers schon seit mehr als zwei Jahrzehnten mit ihren Horoskopen im öffentlich-rechtlichen Bereich Sternstunden feiert.

Vielleicht liegt es daran, dass bei Rogers’ Analysen stets ein Augenzwinkern mitschwingt, während Astrologin Lori Haberkorn in der Astro-Show mit völlig ernster Miene sagte: „Bereits im Babybauch meiner Mama nahm ich an Vollmondritualen teil.“