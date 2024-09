Als ich 2006/’07 in New York lebte, machte ich mir einmal den Spaß, Manhattan auf den Spuren von „Stirb langsam – jetzt erst recht“ zu erkunden. In dem Actionthriller, den Pro7 am Freitag wieder ausstrahlte, wird Bruce Willis alias John McClane ja vom Bösewicht Simon (Jeremy Irons) an verschiedene Orte der Stadt geschickt, weil der Verbrecher sagt, er habe dort eine Bombe deponiert (tatsächlich lenkt er von einem großen Coup ab).

Solche Touren haben seitdem durch Social Media zweifellos Auftrieb erhalten, manche Orte sind allerdings unbesuchbar geworden (etwa der „Game of Thrones“-Schauplatz Dubrovnik). Dass Filmorte oft nicht mit der Realität übereinstimmen, musste auch der US-Tourist, mit dem ich heuer im Frühjahr ins Reden kam, lernen: Er wollte in Wien den Weg des Paares in „Before Sunrise“ nachvollziehen. Charmant sind solche Stadterkundungen aber allemal.