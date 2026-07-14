Spielfreie WM-Tage: VAR, Teamgeist und Badamm-Badamm

Ein spielfreier Tag bei einer WM ist schon eine Zumutung, aber zwei Abende ohne Fußball sind fast ein Skandal.

Was tun, wenn man keinen kalten Entzug mit den „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ riskieren möchte? Endlich die Österreicher-Doku „Teamgeist - Unser Weg“ schauen? Eher nein, die Folge „Unser Weg nach Hause“ gibt es noch nicht. Also wische ich am Handy. Alle Beinahe- und Fast-Skandale der WM wurden zigfach in Reels gegossen. Z. B. die schönsten Fouls des Argentiniers Romero, der keine einzige Gelbe bekam. Oder die Vielleicht-Berührung des Spidercam-Kabels bei Norwegen:England aus allen Perspektiven. Wurde der VAR nur erfunden, um Debattenmaterial für spielfreie Tage zu generieren?

Man könnte aber auch eine Hydration-Break-Hitparade erstellen. Beim Videostudium stößt man auf Guns 'N' Roses, Bon Jovi, The Killers ... und dann macht es bei Argentinien:Schweiz in der Trinkpause plötzlich „Badamm-Badamm!“

Mit „Live is Life“ von Opus sind wir ja doch noch ein bissl dabei.