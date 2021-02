Spezialitäten

Das wäre ein interessanter erster Satz in einem Roman:

„Die Butter bleibt wunderschön an der Nudel und rennt nicht weg.“

Stammt von einem Kasnudelkoch, gehört in „Kärnten heute“. Ein Küchenthriller, vielleicht mit einem eifersüchtigen Karfiol. Jedenfalls ist die Kärntner Küche für Überraschungen gut: Ebenfalls in der Sendung „Kärnten heute“ war über die Eröffnung eines Fischrestaurants berichtet worden. Das Restaurant hat einen eigenen Fischteich – aber der Koch antwortete auf die Frage, was denn die Spezialität des Hauses sei: „Meeresfrüchte und Calamari.“

Danach wurde noch ein Freund der Restaurantbesitzers interviewt, und der sagte: Ist Not am Mann, so helfe er.

Das könnte erforderlich sein, wenn ein Gast Appetit auf eine Forelle hat. Dann rast der Freund nach Bibione und fängt eine. Vielleicht.