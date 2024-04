Sparen mit Zuckerwatte

Es ist durchaus eine TV-Show aus der Kategorie „Das muss einem einmal einfallen“. In „The Masked Singer“ verstecken sich mal mehr, mal weniger berühmte Menschen aus der Unterhaltungsbranche in Kostümen und sollen nur an ihrer Singstimme erkannt werden. Und manchmal haben sie gar keine Singstimme in dem Sinn. Einmal war Heinz Hoenig ein ungelenker und unmelodiöser Kakadu und es war einfach nur ein Traum. Derzeit läuft die Show auf ProSieben – Samstag Abend – in der bereits zehnten Staffel. Manche glauben immer noch, dass Stefan Raab einmal auftaucht, andere hoffen immer noch, dass diesmal keine/r aus der Kelly-Family auftaucht.

Aber es ist leider, leider wie überall: Sparkurs auch bei den „Masked Singer“-Kostümen. Es gibt diesmal eine Zuckerwatte. Rosa Fussel-Wuschel mit Augen. Fertig. Nächste Staffel dann Ganzkörper-Aluhut und Leintuch-Gespenst.