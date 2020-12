Vermutlich ist es zu spät. Aber vielleicht lässt sich doch noch etwas retten. Zum Beispiel könnte man die Farbe des Geschenks nachträglich loben. Dass es die Lieblingsfarbe ist und ein dekorativer ... Patzen, nein, ein notwendiges spannendes Tüpfelchen (dieses tolle Grau). Und dass es bestimmt schwierig war, SOWAS zu finden und DAS ANDERE, das man sich gewünscht hat, unmöglich zu bekommen war (weil man am 23. 12. mit dem Suchen begonnen hat). Auch könnte man das Papier streicheln, in dem dieses fantasielose, völlig danebengegangene, absurde, peinliche Geschenk so schön eingepackt war! Am Papier könnte man riechen und sich laut über den chinesischen Lackduft freuen. Stefan Verra, Experte für Körpersprache, spielte im ORF vor, wie man, um schlechte Stimmung zu vermeiden, „Oh!“ sagt und sogar „Aaah!“

Die Impfung ist sowieso das bessere Geschenk.