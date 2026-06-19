Wer genug von der Hitze hat, sollte am Samstag wohl eher nicht Arte schauen. Denn weder die Reportage aus Louisiana noch die Doku über die Serengeti sind jetzt klassisches „Erfrischungsprogramm“. Attraktiver klingt da schon „Das Paradies in der Ferne. Cornwall – Das Land der Rosamunde Pilcher“ (14.05, ORF 2). Ebenfalls passend: „Ein Schloss am Wörthersee – Die Geschichte der Kultserie“ (20.15, ORF III). Da ist es zwar auch heiß, aber immerhin kann man in den See hüpfen. Also dort, wo halt keine Privatgrundstücke sind.

Besonders verlockend aber derzeit: „Klick“ (20.15, Puls 4) mit Adam Sandler. Wenn man bedenkt, was man mit der Wunsch-Fernbedienung aus der Komödie alles machen könnte! Bäume in die Stadt zaubern. Asphalt in Parks verwandeln. Autos gegen Fahrräder tauschen. Man stelle sich vor, dass es in der Nacht wieder abkühlt ... Ach, das muss dieses „Sommermärchen“ sein, von dem jetzt wieder alle reden.