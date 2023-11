Im Vorjahr gab es hierzulande 117.684 Streikstunden, wie Martin Thür in der „ZiB 2“ vorgerechnet hat. Heuer könnte der Wert noch deutlich steigen. Darauf lässt auch die Wortwahl des Metallergewerkschafters Reinhold Binder schließen, der den Arbeitgebern ausgerichtet hat, sie könnten „mit ihren Einmalzahlungen sch... gehen“. Den Wortlaut wollte Thür nicht wiederholen, er fragte aber bei Binder nach, was er mit dem Sager bezweckt habe. Dieser bezeichnete es als „situationselastische Spracheleganz“.

Der situationsbedingte Wert an Spracheleganz scheint derzeit besonders niedrig. Binders Erklärung dafür: Bei der jüngsten Betriebsversammlung hätten Monteure „klar und deutlich mit ihrer Mimik und Gestik“ gezeigt, was sie vom Angebot der Gegenseite halten. Betrachtet man Binders Übersetzung in Spracheleganz, möchte man sich gar nicht ausmalen, wie Mimik und Gestik ausgesehen haben.