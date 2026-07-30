Seltenes Crime

Egal, wie man das Handy dreht und wendet: Die Wetter-App sagt für die kommenden Tage Grausiges vorher. Da hilft nur, sich irgendwo gut gekühlt einzuigeln und entsprechendes Unterhaltungsprogramm einzuplanen. Was Lustiges. Ein Drama. Oder etwas Neues aus der allseits beliebten Kategorie True Crime?

Da gibt es wahlweise Geschichten über Morde, Entführungen oder Betrugsfälle. Nur eine Art von Crime kommt dabei eher selten vor, obwohl sie beim Blick auf den aktuellen Zustand der Welt eigentlich mehr Aufmerksamkeit verdienen würde: Umweltverbrechen. Aber irgendwie scheint die Aufklärung der vorsätzlichen Zerstörung unseres Planeten nicht so attraktiv zu sein wie die Suche nach einem mysteriösen Mörder. Gut, hier lässt sich auch nicht so leicht ein einzelner Bösewicht identifizieren und wegsperren. Bedrückendes zu erzählen gäbe es aber genug.