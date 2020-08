Es wirkt.

Nachdem wochenlang Politiker im Fernsehen keine Fragen beantwortet haben, sondern über irgendetwas anderes geredet haben, was ihnen halt so gepasst hat, und für ihr Geschwurbel kritisiert wurden, hat sich nun der erste Politiker, ein Wiener Bezirkspolitiker, am Riemen gerissen. Im Gespräch mit einer (übrigens schwer auszuhaltenden) „Chefreporterin“ des Senders Puls 24 hatte er kurz das Interviewthema verlassen. Er lobte nämlich einen Kollegen von ihm, der Kopetzki habe Großartiges geleistet ... was eine Information war, die bestimmt nicht allgemeines Interesse auf sich zog.

Aber das merkte der Mann selbst und sagte deshalb: „Entschuldigung, jetzt bin ich ein bissl abgeschwiffen.“

Ganz korrekt war das jetzt noch nicht formuliert.

Aber der Schweif wird schon noch kommen.