Täglich wird berichtet, welcher Christkindlmarkt trotzdem heuer aufsperrt – auch jener in Klagenfurt, so wurde zuletzt im ORF bekannt gegeben, und man freut sich schon auf spannende Sendungen der Landesstudios, in denen der Reporter einen Docht ins Wachs hält. Unübertroffen ist der Dialog: „Was ist das?“ – „Das ist weißer Glühwein.“ – „Was ist denn der weiße Glühwein genau?“ – „Das ist Weißwein, der heiß gemacht wird.“ – „Und Gewürze?“ – „Nein, keine Gewürze“ – „Mhm, lecker!“

Im Studio der ARD saß bereits ein Dekorationsexperte und erklärte, zu Weihnachten sei auf einem runden Tisch Platz entweder für eine Vase oder eine Schüssel. Beides unmöglich. Und sollte ein blaues Tischtuch gewählt werden, ist eine rote Amaryllis in Ordnung. Die Tannenbäume tanzen aber erst, bis jemand wie einst Karl Schranz im Fernsehen verkündet: „Wir können wenigstens schneien jetzt.“