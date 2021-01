Selbstverständlich kann man sagen: „Jetzt der Wetterbericht.“ Aber an der Kunst, einen vollendeten Übergang zu schaffen, versuchen sich im ORF viele. Wenn am Ende der „ZiB“ die Rede vom Aberglauben zu Neujahr ist, etwa dass man rote Unterwäsche tragen soll, dann schwadroniert der Moderator: Es folge ein Bericht über Mythen und woher sie kommen, „und wo Marcus Wadsak herkommt, können wir Ihnen sagen, er ist in Wien geboren, aber jetzt kommt er gleich aus der Wetterredaktion ...“

Na gut, Platz 17. Auf Platz eins bleibt: Die Wettermoderatorin begutachtet Kekse und verrät, sie bringe nur windschiefe Vanillekipferln zusammen. Dann fragt sie eine Frau, welche Zutaten sie für Kokosbusserln braucht. Kokosraspel – Staubzucker – Schnee. Schnee!!! Nun heißt es, es könnte morgen schneien. Wäre es um Powidlgolatschen gegangen, na bumm, dann schauen wir morgen schön aus.