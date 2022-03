Schlafmittel

In den Apotheken werden, wegen Ukraine und Corona, mehr Beruhigungsmittel als sonst verkauft. RTL berichtete: Es gibt Zäpfchen, falls man nicht einschlafen kann, die wirken so schnell – wenn man am Morgen aufwacht, hat man noch den Finger im A ...ber lachen darf man nicht. Wenn man lacht, halten die Zäpfchen nicht so gut.

Demnach wird jetzt nicht die Sendung auf VOX nacherzählt, in der eine Frau zur anderen gesagt hat: „Machen wir einen Dreier, wo wir von dem Schwein den Speck wegschneiden.“ Es war eine Kochsendung.

Und in einem Wetterbericht wurde gemeldet: „Man kriegt einen hoch für 299 Euro“, so der Moderator, und vermutlich fühlte er dabei einen wohligen Graupelschauer. Er meinte, für ein Hoch könne man Patenschaft übernehmen.

Zäpfchen am besten im Gemüsefach des Kühlschranks aufbewahren. Nicht neben den Zucchini, zur Sicherheit.