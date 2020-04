In der Parlamentsdebatte, vom ORF übertragen, hatte die SPÖ einen Wunsch, und stellvertretend wurde er vom Abgeordneten Alois Stöger geäußert: „Wir möchten, dass Urlauber wieder IN Österreich kommen können.“

Ja, das sollen sie machen. Leise. Aber zuerst einmal müssen die Urlauber NACH Österreich kommen können.

Was im Parlament sonst noch auffiel: dass, angefangen bei Beate Meinl-Reisinger, in mehreren Reden etwas „sauer aufgestoßen“ ist. Dieser Reflux ist auch in Zeitungen zu finden, wo es zuletzt sogar einem ganzen US-Bundesstaat sauer aufstieß. Leser Christian B. aus Purkersdorf teilt deshalb mit, er habe angesichts der Bilder, die dadurch entstehen, größte Probleme, seine Mittagssuppe nicht hochkommen zu lassen. Um eine andere beliebte Redewendung zu verwenden: Das Gelbe vom Ei ist so ein Mageninhalt halt wirklich nicht. Beziehungsweise nur manchmal.