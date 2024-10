Ruth spielt „Wiener Blut“

Castingshows im Privatfernsehen haben ja meistens ein überschaubares Spektrum an Kontestanten. Eins sind sie gut wie nie: alt. Die neue Show „The Piano“ auf Vox macht da eine erfreuliche Ausnahme. Die Sendung ist allerdings auch eine Castingshow, bei der die Teilnehmenden nicht wissen, dass es eine Castingshow ist. Sie spielen einfach nur an einem öffentlich aufgestellten Klavier und unbemerkt von ihnen hören Pianist Igor Levit und Popmusiker Mark Forster zu. Die zwei wählen in jeder Folge jemanden, der/die dann mit ihnen ein Konzert bestreiten darf.

Am Dienstag kam Ruth. Sie hat ihr Klavier seit fast 90 Jahren. Ihr Vater hat es ihr geschenkt, als sie 9 Jahre alt war. Jetzt ist sie 96. Ruth spielte „Wiener Blut“ und erzählte in Einspielern von ihrer Zeit als Revuetänzerin im Friedrichstadtpalast. Zum Schluss sagte sie: „Ach, endlich wieder mal Applaus.“ Ein kleiner, großer TV-Moment.