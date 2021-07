In der NDR Talk Show wurden dumme Redewendungen besprochen, etwa: Schuster bleib bei deinen Leisten. Das bedeutet, man soll nicht neugierig sein, denn es könnte eine Niederlage drohen. NA UND? Oder das Wort Ruhestand: Ist es denn nicht gesünder, immer unruhig zu bleiben? Und offen für alles?

Am kämpferischsten war in diesem Zusammenhang Schauspielerin Elisabeth Orth in der „Zeit im Bild“. Sie ärgert sich über den Spruch: Die Jugend heutzutage hat keine Tugend ... Im Originalton: „Ein Oberlehrersatz ist das, zum Weinen im Grunde. Ein Abwehrsatz von alten Leuten, wenn die Jugend sich einmal ganz anders benimmt, als die Alten meinen, dass sie sich benehmen sollten ... was sie Gott sei Dank nicht tun.“

Elisabeth Orth ist 85. Vieles würde ungesagt bleiben, wäre sie im „wohlverdienten Ruhestand“.