Mein Beitrag zur Fastenzeit war, alle Social-Media-Apps vom Handy zu löschen, und danke, es geht mir gut dabei. Die Wichtigtuer-Arena „X“ kommt auch nicht mehr zurück, bei Facebook reicht ein Kurzbesuch am Tag, Tiktok nutzte ich nie viel, bei Insta schwanke ich noch.

Die Einsicht, dass all diese Dinge schon einmal lustiger waren, macht sich gerade breit, Die Zeit widmete ihr jüngst einen klugen Text. Die These, kurzgefasst: Der Reiz von Social Media bestand darin, zugleich Produzent und Konsument sein zu können – diese Einheit ist zerbrochen. Die meisten schauen nur mehr „creators“ zu, der eigene Beitrag ist unerheblich. Tiktok erinnere somit weniger an das Internet der Nullerjahre als an Privat-TV – „hier wird RTL-2-Programm in Dauerschleife aufbereitet, nur kann man die Videos noch billiger produzieren.“ Vielleicht schauen wir ja bald wieder alle lineares TV an. Oder reden miteinander.