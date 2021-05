Man hat sich daran gewöhnt, dass negativ etwas sehr Positives und positiv ganz negativ ist. Ein bisschen überlegen muss man aber trotzdem, was gemeint ist, wenn jemand die Parole ausgibt: Positiv denken! Und wenn eine neue Umfrage ergibt, dass die Österreicher mehrheitlich die Europäische Union positiv sehen – heißt das jetzt tatsächlich ..?

Auf der sicheren Seite sind nur die Übervorsichtigen, die einer Sache positiv – entgegenstehen.

Aber was machen wir, wenn ein Rekord gebrochen wird? Der Sender Puls 24 hat hocherfreut verkündet, auf den Intensivstationen liegen erstmals seit langem weniger als 400 Neuinfizierte – der Reporter bezeichnete diesen Erfolg als „Negativrekord“. Negativ ist für ihn positiv. Dass negativ negativ sein kann, will man offensichtlich nicht mehr glauben, und das ist ... positiv? Ach was.