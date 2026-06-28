Redest du mit mir?

Wie zuletzt angemerkt , hat die Meme-Kultur im Internet dazu geführt, dass legendäre Stimmen der Filmgeschichte – und ihre deutschen Synchronstimmen – in Dauerschleife auf den Handys junger Leute zirkulieren: Sofort erkennbare Film- und Soundschnipsel pflanzen sich fort, werden imitiert, parodiert – und wohl auch bald mittels KI konserviert.

Neben Adam Sandler (und seinem Synchronsprecher Dietmar Wunder) darf Robert DeNiro als Großvater dieser Entwicklung gelten: Seine legendäre Szene in Martin Scorses „Taxi Driver“ (1976) ist so etwas wie die Keimzelle des griffigen Filmzitats. Im Deutschen ist der Sprecher Christian Brückner bis heute mit De Niro Stimme quasi verheiratet. Zufällig zeigt ORF 1 heute zuerst einen Sandler-Film („Chuck und Larry“, 15.35) und zwei De Niro-Filme („Und dann kam Dad“, 20.15 Uhr; Kings of Hollywood; 21.45 Uhr.) Genug Material für Stimmenimitatoren, um zu trainieren.