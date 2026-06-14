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Huber schaut fern

Sachte, sachte!

Im Netz lachen wir über lustige Stimmenimitatoren. Derweil werden Synchronsprecher von der KI ersetzt.
Michael Huber

Michael Huber

14.06.2026, 17:58

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Unser neues Familienhobby ist „Reden wie Adam Sandler“. Anlass dafür boten die zwei Online-Comedians „Luis und Valentin“, die in witzigen Kurzvideos verschiedene Lebenslagen so meistern, wie es der US-Star (in deutscher Übersetzung) wohl tun würde: In der Fahrschule, am Flughafen, in der Schule spricht man dann mit der lang gezogenen, nasalen Stimme („Sachte, sachte!“), die von Jung und Alt gleichermaßen wiedererkannt wird.

Während diese Imitation ein kindsköpfischer Spaß ist, hat die Sache auch eine ernste Facette: Der Beruf des Synchronsprechers bzw. der Synchronsprecherin gehört zu jenen, die besonders bedroht sind, von KI ersetzt zu werden.

Schlechte KI-Stimmen sind bereits Alltag. Und Stimmen mit Markenwert – jene von Adam Sandler gehört dem Sprecher Dietmar Wunder – werden auf ewig reproduzierbar gemacht. Wenn keiner dagegen die Stimme erhebt.

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