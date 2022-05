Radio Burgenland brachte – keine Ahnung, warum – einen Beitrag über Robert Burns, und der Moderator wendete sich ans Publikum: „Sie werden von ihm sicher schon gehört haben ...“ Was heißt „gehört“! Am Neusiedler See rezitieren die Menschen den schottischen Nationaldichter: O my Luve’s like a red, red rose,

That’s newly sprung in June ...

Der Stellenwert der Literatur in Österreich ist hoch. In Quizsendungen wurde bekannt, dass Ephraim Kishon ein Arzt war und die „Dreigroschenoper“ von Thomas Bernhard geschrieben wurde. In der Sendung „Seitenblicke“ sagte ein Jungunternehmer, man müsse neue Wege gehen, um Erfolg zu haben – er z. B. habe ein Buch geschrieben.

Jedes Jahr erscheinen 90.000 deutschsprachige BĂĽcher, da ist Erfolg offenbar nur logisch.

Bestimmt werden Sie schon von ihm gehört haben ...