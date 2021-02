Rechts links

Es ist 7.15 Uhr, die ORF-Ordination von Dr. Christine Reiler hat geöffnet. Im Sommer hat sie aufgedeckt, dass Erdbeeren nicht nur gut schmecken, sondern auch gesund sind. Der Nachrichtensender CNN überlegte deshalb „Breaking News“. Heute kommt sie von rechts ins Bild und hält eine Ingwerknolle in der Hand: Schon vor 5000 Jahren wurde Ingwer in Indien verwendet. Sie geht links aus dem Bild. Und kommt wieder von rechts. Sie sagt: Ingwer ist jetzt auch bei uns beliebt. Sie geht nach links. Sie kommt von links: Ingwer ist auch verdauungsfördernd. Man sieht das Modell eines Darms, es hängt in einer Zimmerpflanze. Nicht nur die Pflanze wundert sich darüber. Dr. Reiler dreht sich nach rechts. Sie schenkt Wasser mit Ingwer in ein Glas. Sie dreht sich nach links. Sie gibt bekannt, dass sie Christine Reiler heißt und verlässt ihre Ordination. Vielleicht erscheint sie nächstes Mal von links.