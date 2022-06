Quietschtest

Das ORF-Landesstudio Burgenland feiert jenen Mann, der seit 25 Jahren den Wetterbericht moderiert. Er ist verhaltensauffälliger als die Kollegen.

Als „legendär“ wurde er gepriesen, als „Institution“, und um es zu unterstreichen, sah man Ausschnitte früherer Sendungen: Er soll sagen, ob es heiß wird oder Hagel droht, und dafür verkleidete er sich als Nonne, auch als Osterhase, als Vogelscheuche und Braut. Einmal saß er in einem Storchennest, ein anderes Mal ließ er sich in einer Autowaschstraße bürsten. Wie er zu seinen Ideen komme, wurde er gefragt. Er gehe mit offenen Augen durchs Land. Demnächst, so gab er bekannt, werde er Badeschlapfen testen. Quietschen sie, „werde ich sie wegnehmen.“

„Das heißt, du findest deine Geschichten überall?“

„ Ja. Man muss nur kreativ sein.“

Das sagt sich so einfach.