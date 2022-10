Es ist Zeit, sich selbst immer wieder daran zu erinnern, dass an dieser Stelle das Fernsehprogramm kritisch beleuchtet werden soll, seriös und selbstverständlich klug. Jüngste Forschungen haben ergeben, dass das Leben wider Erwarten gar nicht so lächerlich ist; und das Fernsehen sowieso nie. Also ...

Positive Effekte hatten in der Sendung Dominanz. Die Hauptdarstellerin hatte die Abilität, aggressive Individuen sukzessive unter Kontrolle zu halten. Obendrein trug sie eine geile Brille. Die Klimax wurde intendiert, und in keiner Szene duldete die Regie, dass sich der Usus heterogener Termini durchsetzte, was einigen Populanten apparent Probleme bereitete. Manchmal stockte die Respiration, so vitiös war alles. Freilich werden Meinungen desintegriert sein, Zuschauer sind halt divergent. Präterpropter kann man sich nur wünschen: Bitte mehr von allem und überhaupt.