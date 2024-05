So, endlich kommt Bewegung in den Wahlkampf. Influencer Dave gründet eine neue Partei, die Original Gangsterz Making Money Partei. Während man auf das genaue Programm der Bierpartei immer noch wartet, hat der Mann mit dem wirren Haar und dem Halsschal schon Konkretes zu bieten. Er fordert unter anderem Lohnerhöhung um 30 Prozent, Döner um zwei Euro, mehr Pflanzen, kein CO₂, kein Krieg und keine Gelsen mehr und Porsche für alle zum 30. Lebensjahr. Gut, nicht alles ganz durchdacht, das mit den Pflanzen und dem CO₂ ist zum Beispiel noch ausbaufähig. Am Donnerstag erzählt er bei einer Pressekonferenz im Museum der Illusionen (!) mehr, aber Achtung, wer hingeht, nimmt teil an einem Beitrag der ORF-Satiresendung „Willkommen Österreich“.

Scheint also so, als müsste man weiter mit Gelsen und überteuertem Döner leben. Immerhin gibt’s Bier dazu.